Более 12,7 тыс лабораторных исследований на грипп птиц провели в Подмосковье

Специалисты региональной Государственной ветеринарной службы, подведомственной Минсельхозпроду Московской области, осуществляют постоянный контроль соблюдения ветеринарно-санитарных требований в птицеводческих хозяйствах региона, проводят профилактические и противоэпизоотические мероприятия, в том числе и мониторинговые исследования на грипп птиц — заразного заболевания, которое может передаваться, в том числе и человеку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инкубационный период, во время которого болезнь протекает без симптомов, составляет от 2 до 5 дней, в редких случаях — до 9 дней. Для хозяйств заболевание способно причинить серьезный экономический ущерб ­– различные штаммы вируса могут вызывать до 100% гибели среди заболевших птиц.

«Пик мероприятий по недопущению заноса данного заболевания приходится на период перелета дикой птицы. В прошлом году было проведено свыше 56 тысяч исследований, а за первые три месяца этого года более 12,7 тыс. Работа по эпизоотическому благополучию региона ведется ветеринарными специалистами на постоянной основе. Стоит отметить, что Московская область благополучна по высокопатогенному гриппу птиц», ­– подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Двойных.

В ведомстве отметили, что при обнаружении нарушения клинического состояния птицы или изменений в ее поведении необходимо как можно скорее обратиться к ветеринарным специалистам. Запись на прием доступна по телефону горячей линии в сфере ветеринарии +7 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что предприниматели могут получить федеральные и региональные меры поддержки для развития сельского хозяйства в Подмосковье. Например, аграрии могут получить помощь по лизинговым программам, в рамках которых они приобретают оборудование.