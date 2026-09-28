Более 125 тыс учащихся Подмосковья отметили День воспитателя

Более 125 тыс. учащихся Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников, который отмечается 27 сентября, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Более 125 тыс. учащихся Московской области приняли участие в мероприятиях ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников. Праздник отмечается в России 27 сентября.

Советники директоров по воспитанию помогают укреплять связь между детскими садами и школами, взаимодействуют с педагогами и родителями. В преддверии праздника они провели для студентов учреждений среднего профессионального образования проектное занятие «Детский сад глазами специалиста». Студенты представили проекты дошкольной организации будущего.

На мастерской «Сказки своими руками» наставники и студенты вместе со старшеклассниками адаптировали сказки для дошкольников и подготовили короткие сценарии. На практикуме «В помощь воспитателю» будущие специалисты разработали планы игр на неделю с учетом возраста детей, задач ФГОС ДО и общих тем для их развития.

В 2026 году министерство просвещения Российской Федерации объявило Год дошкольного образования. Среди его целей — повышение качества воспитания и развития дошкольников, поддержка педагогов и укрепление связи детского сада с семьей. Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.