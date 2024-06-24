Более 12,5 тыс порций лакомств продали на фестивале «Мороженое и сладости» в Москве

C 19 по 23 июня на Тверском бульваре проходил гастрофестиваль «Мороженое и сладости». Гости могли попробовать сорбеты, необычные виды варенья, сладкую вату и принять участие в тематических мастер-классах, сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

За пять дней было продано более 12,5 тыс. порций лакомств, в их числе 8 тыс. порций мороженого, 650 банок варенья и более 4,5 тыс. других лакомств, а также 2 тыс. литров напитков.

Свою продукцию представили как крупные и известные бренды, так и производители крафтовых товаров из многих регионов страны. Гости попробовали более 80 видов мороженого, включая классические и необычные сладости, сорбеты и ягоды в шоколаде, японские замороженные десерты, а также приготовленное вручную ремесленное мороженое.

На фестивале можно было приобрести различные авторские шоколадные изделия. Также гости попробовали варенье из необычных ингредиентов, сладости из козьего молока, маршмеллоу-пастилу с различными вкусами, зефир ручной работы, мед, сушеные, томленые и вяленые ягоды и различные напитки.

На ярмарке можно было найти и несъедобные сувениры, такие как крафтовое мыло. Гости смогли поучаствовать и в мастер-классах. На кулинарных занятиях посетителей учили готовить варенье.

Участники арт-студии создавали фруктовые картины и арт-объекты, узорчатые и реалистичные десерты, баночки для варенья и мороженое в стиле поп-арт.

В мастерской дизайна делали броши, браслеты и серьги, стильные очки-пончики, браслеты с рыбками и часы с божьими коровками. Кроме того, участники оформляли декор для сладкого стола и сезонного интерьера.