Более 12,5 тыс человек приняли участие в ИТ-чемпионате True Tech Champ

В этом году заявки на участие в True Tech Champ подали более 12,5 тыс. человек. В финальные этапы были допущены свыше 250 участников, среди которых были как школьники и студенты, так и действующие ИТ-специалисты. Шоу-финал в формате гонки роботов посетили более 3,5 тыс. офлайн-гостей, а онлайн-трансляция насчитывала более 600 тыс. зрителей.

Турнир включал два трека: индивидуальный зачет по алгоритмическому и командный по робототехническому программированию. Заключительный этап прошел в формате шоу-кодинга и гонки роботов.

Общий призовой фонд чемпионата превысил 10 млн рублей.

На главной сцене с докладами и мастер-классами на самые актуальные ИТ-темы выступили эксперты отрасли и ученые. Сооснователь и генеральный директор Postgres Professional Олег Бартунов рассказал о будущем Open Source и информационных технологий в целом. Руководитель лаборатории центра прикладного ИИ «Сколтеха» Алексей Зайцев поделился тем, как обмануть нейросеть с помощью возмущений.

«Участие в олимпиадах по математике и программированию принимали многие звезды ИТ — начиная с сооснователей крупнейших международных корпораций, заканчивая выдающимися учеными. Несмотря на то, что далеко не все они становились призерами, турниры, по их словам, помогли развить логическое мышление, а также научиться видеть возможности и находить нестандартные решения», — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

МТС проводит чемпионат второй раз. В прошлом году участие в соревнованиях приняли более 8 тыс. человек.