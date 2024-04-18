Более 120 зон буккроссинга подготовлено для гостей парков Подмосковья

В парках Московской области гостей и жителей региона встретят 122 зоны буккросинга. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

«Идея внедрить буккроссинг в наших парках призвана не только поддержать интерес к чтению горожан и гостей Подмосковья, но и создать дополнительные места для спокойного отдыха в наших парках. Каждый желающий может оставить прочитанные книги или выбрать что-то новое для себя», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В Московской области 194 парка культуры и отдыха, все они предлагают различные варианты проведения досуга своим посетителям. Один из вариантов, набирающий все большую популярность, — буккроссинг. Буккроссинг дословно с английского переводится как книговорот. Его суть заключается в том, что незнакомые друг с другом люди обмениваются книгами в специально отведенных местах.

Ознакомиться с адресным перечнем всех зон буккросинга можно на официальном сайте министерства благоустройства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.