Более 120 зеленых контейнеров для сбора стеклотары установили в Подмосковье

Подмосковье задает тренд на экологичное потребление ресурсов и подтверждение этому — новые зеленые контейнеры типа «колокол» для сбора стекла. Всего на территории Московской области можно увидеть уже более 120 «колокольчиков». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Экобоксы уже установлены во многих городских округах региона: Краснознаменске, Одинцово, Новой Трехгорке, в нескольких СНТ, коттеджных поселках, деревнях и даже в ресторанах.

Уникальные контейнеры для приема стеклотары экоактивисты Подмосковья предлагают совершенно бесплатно в рамках проекта «GLASSTEC». На данный момент для установки рассматриваются населенные пункты рядом со Звенигородом и Одинцово.

Карту уже работающих «колокольчиков» можно посмотреть на сайте проекта, здесь же можно найти и контакты активистов.

В Подмосковье сейчас уделяется особое внимание переработки вторичных отходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.