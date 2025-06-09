Более 120 волонтеров очистили озеро Большое в Подмосковье в честь Дня эколога

Администрация Фрязина и «Газпромнефть — смазочные материалы» организовали экологический квест. Добровольцы, включая топ-менеджеров компании, представителей власти и специалистов разных сфер, привели в порядок главную зону отдыха города — озеро Большое. Акция состоялась в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

«Наша компания на системной основе реализует эколого-просветительскую программу в Московской области. Во Фрязине это уже третий субботник с начала весны, в котором активно принимают участие волонтеры „Газпромнефти-СМ“, в числе которых практически все руководители первого звена. Развитие культуры бережного и ответственного отношения к природе является для нас важным социальным направлением», — отметил генеральный директор «Газпромнефти — смазочные материалы Анатолий Скоромец.

Субботник прошел в формате увлекательного квеста, где участники соревновались в сборе мусора и его сортировке для дальнейшей переработки или утилизации. Такой подход позволил подчеркнуть важность осознанного потребления и экологической ответственности. Собранные отходы — пластик, металл, стекло и покрышки — получат вторую жизнь. Например, из шин изготовят покрытия для детских площадок и спортивных объектов.

«Озеро Большое — излюбленное место отдыха жителей. Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева здесь благоустроили пляж и прибрежную зону. Уже третий год подряд на озере проходит масштабный субботник, и мы благодарны компании „Газпромнефть-СМ“ за организацию этой важной экологической акции», — пояснил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Компания регулярно проводит экологические инициативы во всех городах присутствия. Волонтеры участвуют в субботниках, благоустраивают дворы и социальные объекты, поддерживают федеральные и региональные проекты. Кроме того, сотрудники компании организуют образовательные программы, направленные на воспитание бережного отношения к природе.