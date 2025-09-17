сегодня в 14:24

Более 120 тыс заявлений на получение выплаты на школьную форму подали в Подмосковье

С начала года многодетные семьи Московской области подали более 120 тысяч электронных заявлений на получение ежегодной выплаты на приобретение одежды для школьников. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Выплата предоставляется многодетной семье на приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период его обучения в государственной образовательной организации Московской области.

Услуга «Предоставление выплаты на обучающегося» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Семья». Чтобы подать заявление, нужно заполнить онлайн-форму, прикрепить необходимые документы, а также указать реквизиты для перечисления средств.

Выплата предоставляется на каждого обучающегося 1 раз в текущем календарном году. Размер выплаты составляет 3 000 рублей. Заявление необходимо подать не позднее 5 декабря текущего календарного года.

Решение о предоставлении услуги поступит в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней. Выплата поступит не позднее 20 декабря текущего календарного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.