Более 120 тыс новых учебников приобрели к учебному году для школ Королева

Обеспечить школьников учебниками — одна из главных задач при подготовке к новому учебному году. В Королеве к ее выполнению приступили заранее, еще в начале текущего года. Всего с начала года для ребят приобрели 124 667 новых пособий по разным предметам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Под плановую замену попали все учебники для третьих и седьмых классов, а также другие пособия, у которых 31 августа завершался третий год изучения предмета — английский язык у 4-классников, алгебра, геометрия, физика, информатика и химия у 9-классников. Кроме того, заменены все учебники по биологии.

Приобретены и недостающие учебники для нового курса «Вероятность и статистика», который был введен в программу в прошлом году.

Теперь все образовательные учреждения Королева на 100% обеспечены учебниками, которые помогут ребятам получить качественные знания.

Всего в Королеве работают 22 образовательных комплекса, в которых учатся порядка 30 тыс. школьников. Три школы наукограда входят в топ-100 лучших школ Московской области вошли, еще 16 — в топ-500 лучших школ региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.