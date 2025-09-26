Более 120 тыс лотков для монтажа проводов будут ежегодно производить в Чехове

Новый производственный корпус предприятия по производству кабельных лотков и крышек начнет работу в деревне Сергеево Чехова в 2029 году. В Главгосстройнадзор Московской области поступило соответствующее извещение о начале строительства объекта площадью 4,8 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Застройщик уже приступил к возведению производственного корпуса, где будет налажена формовка продукции, предназначенной для прокладки проводов и кабелей силовой и сигнальной проводки на промышленных и гражданских объектах. Реализация проекта позволит снизить зависимость от импортных поставок и укрепит позиции подмосковных производителей.

Корпус № 26 оснастят автоматической линией для производства перфорированных лотков и линией для формовки кабельных лотков и крышек. Производительность линии составляет 200 изделий за одну рабочую смену, длина каждой детали — 3 метра. Ориентировочный годовой объем составит около 73 тыс. единиц продукции.

На предприятии будет использоваться комбинированная технология производства, сочетающая штамповку и прокат заготовок на профилегибочной линии. Это позволит изготавливать продукцию с различными типами поверхности. Сырье — рулонная сталь, недельный запас которой будет храниться непосредственно на производственных участках. Также в корпусе оборудуют помещения для персонала, операторские и склад.

Примерный объем инвестиций в строительство — 250 млн рублей. Завершить объект планируется к началу 2029 года. С новыми производственными мощностями завод-изготовитель обеспечит стройки Подмосковья отечественными материалами и создаст новые рабочие места в Чехове.

На территории предприятия уже работает корпус № 28, в котором ежегодно выпускают 50 тыс. изделий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.