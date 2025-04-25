Более 120 тыс человек проголосовали за объекты благоустройства Подмосковья

21 апреля в Подмосковье стартовало Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Жители сами определяют направления благоустройства своих населенных пунктов, будь то обновление детских площадок, создание скейт-парков, реконструкция центральных площадей или развитие других общественных пространств.

«Голосование проводится уже в пятый раз, и в этом году на выбор представлено 289 территорий из 54 городских округов Подмосковья. В прошлом году за объекты проголосовало около 850 тысяч жителей региона, что стало рекордным результатом за все годы проведения Всероссийского голосования. Каждый год мы наблюдаем растущую активность наших жителей: на сегодняшний день уже более 120 тысяч человек приняли участие в голосовании», — сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Каждый житель Подмосковья, достигший 14-летнего возраста, может принять участие в голосовании и отдать свой голос за те территории, которые, по его мнению, требуют благоустройства.

Для участия необходимо перейти по ссылке, выбрать Московскую область и проголосовать за желаемый объект обновления. Также можно обратиться к волонтерам, которые окажут помощь в процессе голосования.

«Наши волонтеры продолжают помогать жителям проголосовать за объекты благоустройства в Московской области. В каждом городском округе ребята работают в общественных местах, на массовых мероприятиях, привлекают к проекту молодежь в школах, вузах и ссузах. Работа ежедневная. Сейчас в волонтерском корпусе уже почти 3,5 тыс. человек. Голосование продлится до 12 июня, приглашаю всех принять участие. Сделаем наше любимое Подмосковье еще лучше!» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В ведомстве отметили, что голосование проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.