Более 120 розничных рынков работают в Московской области

Свежее мясо, овощи, фрукты, фермерская и другая локальная продукция представлена на розничных рынках Подмосковья. В регионе работает 128 рынков, где места для продажи товаров могут получить как юридические, так и физические лица. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.

Работа в данных локациях осуществляется согласно официальному договору.

Перед тем, как товар попадает на прилавок, проводится проверка — на рынках Подмосковья действует 97 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы. За последние 6 месяцев специалисты лабораторий исследовали 386 тыс. проб продукции.

Не только качество продукции находится под контролем, но и цены — органы местного самоуправления проводят их мониторинг в еженедельном режиме. Реестр розничных рынков можно найти на сайте Минсельхозпрода Подмосковья в разделе «Документы» — «Розничные рынки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.