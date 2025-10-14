Более 120 обращений поступило от жителей Домодедовского мкр Северный

В Домодедове прошла очередная выездная администрация под руководством главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталевой, в этот раз в микрорайоне Северный, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во встрече также приняли участие заместители главы, представители профильных управлений, коммунальных служб и социальных учреждений.

Формат выездных администраций позволяет жителям напрямую обсудить актуальные вопросы и получить оперативную обратную связь.

«Одна из жительниц обратилась с просьбой установить пандус у магазина. Такие обращения находятся на особом контроле, ведь обеспечение доступности для маломобильных граждан — наша обязанность. Постараемся реализовать это в кратчайшие сроки», — рассказал Михаил Надеждин, заместитель главы городского округа Домодедово.

Всего поступило 123 обращения. Чаще всего жители поднимали темы благоустройства, работы общественного транспорта и коммунальных служб. Многие участники отметили, что формат встречи удобен и позволяет обсудить вопросы лично с представителями администрации.

Жительница микрорайона Зинаида Демакова подняла вопрос о перебоях в электроснабжении — специалисты пообещали разобраться в ситуации. Зинаида Архипова поблагодарила организаторов: такие встречи дают возможность задать любой вопрос и быть услышанным, а Наталья Фролова отметила, что многие ушли довольными и получили конкретные ответы на свои обращения.

Во время приема жители также выражали слова благодарности. Так, Валентина Ртищева передала главе округа благодарственное письмо от участников специальной военной операции за оказанную гуманитарную и моральную поддержку.

Формат выездной администрации расширен — жители смогли совместить общение с представителями власти и заботу о здоровье так как Домодедовская больница предоставила жителям возможность пройти биорезонансное тестирование и вакцинироваться от гриппа и пневмококковой инфекции.

«Мы расположились здесь, чтобы быть ближе к жителям. Кроме прививок, предлагаем диагностику, которая помогает выявить возможные отклонения и обратить внимание на здоровье вовремя», — рассказала Марина Малина, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Домодедовской больницы.

Подобные встречи стали важной частью системной работы администрации.

Как отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьев, открытый диалог с жителями — ключ к эффективным переменам и развитию муниципалитетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.