Более 120 мешков мусора собрали в ходе очистки озера Аборино в Богородском округе

В минувшую субботу при поддержке администрации Богородского округа прошло масштабное экособытие по очистке от мусора озера Аборино. В этот день пришли волонтеры, активисты и просто неравнодушные жители, чтобы сделать это место еще красивее и уютнее, сообщает пресс-служба администрации округа.

В общей сложности около 60 участников провели этот день с пользой на свежем воздухе. Организатором арт-субботника «Чистая осень» стал Центр Чистой Природы 12-15.

Инициативную команду волонтеров было не оторвать от уборки. Не остановили их ни тяжесть мешков, ни перспектива идти километр по бездорожью до бункера.

Удалось очистить 4,4 га земли, собрав 52 мешков смешанных отходов и 69 мешков вторсырья на переработку. Также участники установили 11 специальных, предупреждающих табличек: 3 подвесные на деревьях и 8 на колышках, и 1 камеру.

После чего все дружно отправились в уютное кафе, где экологов ждал вкуснейший вегетарианский борщ.

А еще для участников была подготовлена арт-программа и командные игры на экотематику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.