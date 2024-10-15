Более 120 единиц техники задействуют в подготовке к зиме в Ленинском округе

Муниципальные предприятия «ДорСервис» и «Благоустройство» подготовили технику для зимнего содержания территорий в Ленинском городском округе. В ближайшие месяцы 54 единицы техники будут ежедневно задействованы для уборки снега на дорогах и 68 единиц — для расчистки тротуаров, дворов и общественных пространств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На муниципальные дороги будут ежедневно выходить 11 комбинированных машин, 17 тракторов, 3 автогрейдера, 9 погрузчиков, 7 самосвалов и другая техника. Для своевременной ликвидации снега и противогололедной обработки они будут задействованы в двухсменном режиме. К этой работе планируется привлечь свыше 80 человек», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Общая протяженность дорожной сети округа — свыше 300 км. Собранный снег будет утилизироваться на стационарной снегоплавильной станции в Видном.

«В распоряжении муниципального учреждения «Благоустройство» — 68 единиц техники — это 7 самосвалов, 38 тракторов, 17 мини-погрузчиков, 3 погрузчика, 3 пескоразбрасывателя и 63 единицы малой механизации. К работам по очистке дворовых и общественных территорий будет привлечено более 600 сотрудников», — отметил Каторов.

Кроме муниципальных предприятий, к зимнему содержанию территорий округа подключатся и управляющие компании со своей материально-технической базой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.