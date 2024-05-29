Более 120 детей участвовали в олимпиаде по ментальной математике в Солнечногорске

Ежегодная Межрегиональная олимпиада по ментальной арифметике «Кубок Сенежа» в восьмой раз прошла в Солнечногорске. Ее участниками стали более 120 ребят от 4 до 14 лет из разных городов России. Организатором выступил образовательный центр «Поколение BEST», передает пресс-служба администрации городского округа.

В решении примеров на скорость соревновались воспитанники девяти школ, две из них — онлайн-формата. География «арифметиков» вышла обширной — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Иваново, Тамбов, Краснодарский край и другие регионы России. Городской округ Солнечногорск представляли порядка 30-ти учащихся.

Олимпиада состояла из нескольких этапов. Ее задания были составлены с учетом возраста и уровня подготовки. Наиболее подготовленные участники решали примеры с процентами и корнями.

«Поскольку олимпиада — стресс для ребенка, мы старались к ней детей морально подготовить. За месяц начали проводить бесплатные тренировки. Кто-то из-за волнения решил меньше обычного, но большинство детей собрались и даже побили персональные рекорды», — рассказала руководитель образовательного центра «Поколение BEST» Юлия Кувардина.

От Солнечногорска победителями стали Максим Акопян, Диана Зорина и Федор Лобков. За ограниченное время они успели решить больше всех примеров в своих группах. Всех участников отметили медалями и сертификатами, чемпионов наградили кубками и денежным вознаграждением. Представителям школ вручили благодарственные письма от управления образования администрации муниципалитета.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.