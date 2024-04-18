Более 12 тыс солнечногорцев проголосовали за объекты благоустройства

В городском округе Солнечногорск продолжается голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», передает пресс-служба админинистрации городского округа.

В выборе территорий для благоустройства приняли участие более 12 тыс. жителей муниципалитета.

От муниципалитета на голосовании представлены три объекта: общественная территория в Андреевке, яблоневый сад в Смирновке, а также Советская площадь и территория у ж/д станции.

«Большое количество проектов по благоустройству реализуется при непосредственном участии жителей округа. Так, с 2019 года появилось экопространство вблизи Никольского храма, благоустроенная территория с фонтанным комплексом в микрорайоне Рекинцо, обновленное общественное пространство в Поварово у Богородицерождественского храма, пешеходная зона у монумента «Штыки», сквер «Долголетие» в Андреевке. Призываю солнечногорцев активно поддержать наши проекты в рамках голосования, и мы сможем благоустроить еще одну территорию», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Отдать свой голос за один из трех объектов можно на сайте, либо через мобильное устройство волонтеров, которые дежурят на территории округа. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.