Более 12 тыс обращений бизнесменов отработали в ЦУР «Бизнес» Подмосковья в 2024 году

В 2024 году в систему ЦУР «Бизнес» Московской области поступило свыше 12 тысяч обращений предпринимателей региона, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Предприниматели Подмосковья все чаще пользуются системой ЦУР «Бизнес» для получения консультационной поддержки, а также для решения самых разных вопросов, касающихся ведения предпринимательской деятельности. По итогам 2024 года количество поступивших в систему обращений превысило 12 тысяч. В рамках консультаций это на 7% больше, чем в прошлом году. При этом, на 14% снизилось количество сложных вопросов, требующих подключения нескольких ведомств. Так, 99% поступивших вопросов были решены, еще 1% обращений находитсяв работе у профильных специалистов. Экономический эффект работы ЦУР «Бизнес» по итогам прошлого года оценивается почти в 3,5 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также рассказала о структуре обращений, поступивших в ЦУР «Бизнес».Так, наибольший объем обращений — 88% нуждались в консультационной поддержке, которая предоставлялась онлайн операторами центра. 9% обращений были связаны с задачами, которые решались за счет подключения профильных специалистов. Еще 3% обращений составили сложные задачи, которые требовали комплексных решений, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия.

Основными вопросами, которые решались в рамках консультаций, стали меры поддержки и вопросы по открытию и ведению бизнеса. В рамках решения задач, специалисты ЦУР «Бизнес» чаще всего сталкивались с темами, связанные с землей и недвижимостью, а также лицензиями и разрешениями для бизнеса. Комплексного подхода к решению чаще требовали обращения, касающиеся взаимодействия предпринимателей с органами государственной власти и подключения объектов бизнеса к инженерным сетям и коммуникациям.

Система ЦУР «Бизнес» работает в Московской области уже два года. Она аккумулирует обращения предпринимателей по девяти каналам связи. Это: горячая линия 0150, инвестиционный портал Подмосковья, приемная правительства Московской области (amo@mosreg.ru), встречи с бизнесом, Добродел-Бизнес, почта губернатора (andreyvorobiev@mosreg.ru), соцсети, уполномоченный по защите прав предпринимателей, портал обратной связи.

Система ЦУР «Бизнес», внедренная в Подмосковье, получила высокую оценку на федеральном уровне. В результате система отработки обращений предпринимателей стала шестым обязательным элементом регионального инвестиционного стандарта. До конца 2025 года аналогичные системы будут внедрены во всех субъектах РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все особые экономические зоны в регионе заполнены. Он уточнил, что в Подмосковье действительно имеется пять особых экономических зон.

«Может для кого-то покажется это многовато, но факт в том, что они все заполнены и заполняются нашими партнерами. Мы стараемся строить еще и индустриальные парки. Там немножко другой налоговый режим, но кое-что, мы при желании тоже можем сделать так, чтобы каждое предприятие новое почувствовало поддержку», — сказал Воробьев.