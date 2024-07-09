Более 12 тыс объектов в Подмосковье приведены в порядок за неделю

Летом, когда природа весьма активна и зелень растет особенно быстро, поддержание газонов и придомовых территорий в нормативном состоянии становится особенно важным, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Сейчас коммунальные службы региона активно решают задачи по покосу травы: лишь за неделю проведена стрижка газонов более чем на 12 тыс. локациях в Подмосковье. Муниципалитеты ответственны в проведении данного мероприятия, периодичность которого составляет 2 раза в месяц. В то же время частота покоса может быть увеличена до 3 раз во время интенсивного роста травы», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Покос травы рекомендуется проводить либо утром, либо вечером, но действия должны вписываться в рамки действующего в регионе закона о тишине. Как правило, шуметь запрещается с 22:00-23:00 и до 7:00-8:00, а также в воскресенье и праздничные дни.

Коммунальщики стараются с пониманием относиться к тому, что шум мешает жильцам, и обычно проводят работы по покосу травы с 9:00 до 19:00.

Оставить заявку на покос можно на портале «Добродел» или обратившись в управляющую компанию дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.