Более 1,2 тыс новых рабочих мест создадут в Королеве в этом году

Одно из главных условий развития города — рост экономики. В Королеве повышения экономических показателей удается добиваться ежегодно. Основной вклад вносят крупные градообразующие предприятия, а также малый и средний бизнес и новые перспективные компании, которые реализуют свои проекты в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Только за последние три года в наукоград пришли более 60 таких инновационных предприятий. Их основные сферы — научная и техническая деятельность, информация и связь, обрабатывающие производства, строительство.

Благодаря развитию предприятий общий объем отгруженных товаров, работ и услуг в наукограде каждый год возрастает на 30 — 40%. Новые разработки позволяют стабильно наращивать и объем инвестиций — в прошлом году в Королеве этот показатель составил более 30 млн рублей.

Важно, что развитие компаний, внедрение и расширение производств позволяют открывать рабочие места для жителей города: за последние три года — свыше 3,5 тыс. По итогам 2025 года этот показатель возрастет еще более чем на 1200.

Большой вклад в развитие рынка труда уже в ближайшем будущем внесет один из крупнейших инвестиционных проектов — промышленный технопарк космических технологий имени К. Э. Циолковского на базе ЦНИИмаш.

Развитие инфраструктуры технопарка позволит привлечь до 80 малых и средних инновационных компаний, создать около 1 200 высокотехнологичных рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что технологический потенциал «живет» в регионе и он важен для привлечения инвестиций.

«Мегаполис, урбанизация дает очевидное преимущество, и соответственно инвестиции там мы видим очень заметные», — сказал Воробьев.