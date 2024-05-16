Более 1,2 тыс несовершеннолетних трудоустроят в 2024 году в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском городском округе в 2024 году планируется создать свыше 1,2 тыс. рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Пик спроса на временную подработку традиционно приходится на период летних каникул, сообщила пресс-служба администрации округа.

«Несовершеннолетние работают бригадами — примерно по 8 бригад в месяц. В учебное время рабочий день составляет 2 часа, в каникулярное время — 4 часа в день. Для них предусмотрен легкий труд — уборка мусора и листвы, озеленение, проведение опросов, помощь в мероприятиях: расстановка оборудования, раздача питания, анимация. Также вакансии для подростков бывают в библиотеках, школах, городских парках», — сказал начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа Владимир Каширин.

Он уточнил, что для трудоустройства несовершеннолетнему нужно подать электронное заявление на сайте «Работа России», а затем подойти в муниципальное учреждение по работе с молодежью «Энергия», взяв с собой документы: паспорт, СНИЛС, реквизиты банковского счета, справка 086/у и письменное согласие одного из родителей. Также кандидату нужно будет подписать согласие на обработку персональных данных, лист ознакомления с должностью и пройти инструктаж по технике безопасности.

По истечении срока трудового договора формируется приказ об увольнении с подписью работника. Его копия отправляется в бухгалтерию. Оплата труда подростка производится по ставке подсобного рабочего первого разряда. Кроме оклада они получают также доплату от Центра занятости Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.