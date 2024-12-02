Более 1,2 млн человек побывали в парках Подмосковья за неделю

С 25 ноября по 1 декабря парки Подмосковья посетило всего 1,2 млн человек, что на 27 тыс. больше аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в воскресенье. Более 228 тыс. человек побывало в парках 1 декабря. За все выходные дни посещаемость составила более 418 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 159,2 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:

Балашиха, Пехорка — 41 тыс. человек;

Пушкинский, Городской парк — 37 тыс. человек;

Мытищи, парк Мира — 30 тыс. человек;

Истра, Фабричный — 28 тыс. человек;

Химки, Толстого — 20 тыс. человек.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 25 ноября по 1 декабря составила более 7,32 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.