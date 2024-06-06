Более 115 тыс жителей Подмосковья воспользовались срочными услугами с начала года

Срочные социальные услуги — это неотложная социальная помощь для жителей региона, которые оказались в трудной ситуации. С начала года свыше 115 тысяч жителей Подмосковья воспользовались срочными услугами. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Такие услуги могут получить не только льготники, но и жители, которые даже не обращались ранее за социальной поддержкой, но экстренно нуждаются в ней. Помощь в рамках срочных услуг предоставляется в течение одного дня.

«Мне потребовалась помощь в оформлении документов на соцобслуживание на дому. А так как я уже пожилая, сбор документов и подача заявления вызвали определенные трудности. Ко мне пришли из социального центра и все необходимые документы помогли собрать», — рассказала жительница региона Раиса Михайловна о своем опыте получения срочной социальной помощи.

Оформить срочную помощь можно, подав заявление на портале госуслуг или обратиться в комплексный центр социального обслуживания вашего округа. Контакты и адреса центров можно найти на сайте министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.