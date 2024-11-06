Более 11,5 млрд рублей доплаты к пенсии получили жители Подмосковья в 2024 году

В Московской области доступно множество мер социальной поддержки пенсионеров. Одной из них является ежемесячная доплата к пенсии, которая назначается неработающим пенсионерам, получающим пенсию меньше прожиточного минимума, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Доплата к пенсии — одна из важных мер поддержки для наших пенсионеров. В регионе ежемесячно доплату получают порядка 260 тысяч пенсионеров, а общая сумма выплат с начала года составила более 11 млрд рублей. Напомню, что по решению губернатора размер доплаты пенсионерам старше 65 лет был увеличен до 20 тысяч рублей», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития региона уточнили, что доплату до 20 тысяч рублей, размер которой был увеличен в октябре этого года, получают неработающие пенсионеры старше 65 лет и проживающие в Подмосковье свыше 10 лет. Назначается она проактивно пенсионерам, которые проживают одни, а тем, кто живет в семье с неработающими пенсионерами, нужно подать заявление. В регионе порядка 35 тысяч получателей этой меры поддержки.

Доплата к пенсии не имеет фиксированной суммы выплаты, она рассчитывается исходя из размера пенсии, возраста пенсионера, а также проживания в регионе. Например, региональная социальная доплата выплачивается увеличивая пенсию до величины прожиточного минимума в регионе, который составляет 15 735 рублей. Она устанавливается в беззаявительном порядке, но важно чтобы пенсионер был зарегистрирован в Московской области.

В регионе для пенсионеров также доступны такие меры поддержки, как: бесплатный проезд; бесплатные путевки в санаторий; бесплатное слухопротезирование, зубопротезирование; компенсация за капитальный ремонт, субсидии на ЖКУ и другие льготы.

Подробнее о льготах можно узнать на регпортале госуслуг uslugi.mosreg.ru в разделе «Поддержка пожилых людей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.