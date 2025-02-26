Более 110 жителей округа Пушкинский получили ответы от представителей власти

В стенах дома культуры «Пушкино» прошла встреча жителей с представителями местной власти в формате «выездная администрация». Под председательством главы городского округа Пушкинский Максима Красноцветова его заместители, депутат Мособлдумы Михаил Ждан, активисты «Единой России», а также сотрудники управлений администрации и представители ресурсоснабжающих организаций рассмотрели обращения 115 жителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Основное внимание на встрече было уделено вопросам работы водоканала и обслуживания систем канализации. Специалисты филиала МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал» подробно рассказали о текущих задачах предприятия и дали необходимые разъяснения. Кроме того, поднимались темы здравоохранения, благоустройства, транспорта и организации досуга для населения.

Один из жителей, Александр Смирнов, поделился своими впечатлениями.

«Такие встречи действительно нужны. Приятно, что нас слышат и готовы отвечать на вопросы. Например, по водоснабжению мне все пояснили и даже рассказали, как решаются наши проблемы. Главное, чтобы после этого наметилась реальная работа!» — сказал он.

Организаторы выразили благодарность всем, кто пришел на встречу, за активный диалог и неравнодушие к жизни Пушкинского.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.