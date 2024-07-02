Более 1,1 тыс выпускников колледжа «Подмосковье» получили дипломы

В этом году из стен колледжа выпустились более 1,1 тыс. специалистов среднего профессионального образования, из них 120 выпускников получили дипломы с отличием. По традиции первой поздравила выпускников директор колледжа Антонина Юдина, она пожелала ребятам реализоваться в выбранной профессии и стать профессионалами своего дела. Также ребят поздравляли преподаватели, мастера производственного обучения, кураторы групп, родители и почетные гости: представители администраций, управлений образования и работодатели г. о. Клин, Солнечногорск, Лобня и Химки. Кроме того, на мероприятии прозвучали благодарности от выпускников в адрес коллектива колледжа за полученные знания.

«Да, вы закончили колледж. Но у вас впереди вся жизнь. В ней будет всякое: не ждите только прямых и светлых дорог. Без преодоления трудностей невозможно чего-то добиться в жизни. Знайте, чтобы не случилось в вашей судьбе — здесь в колледже всегда рады вас видеть. Удачи Вам, выпускники!» — сказал представитель колледжа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.