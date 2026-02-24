Более 11 тыс школьников Подмосковья прошли новый Урок цифры

сегодня в 10:54

Более 11,6 тысячи прохождений зафиксировали в Подмосковье за первую неделю нового сезона проекта «Урок цифры». Самыми активными стали школьники из Подольска, Мытищ и Видного, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Новый урок посвящен анализу данных и работе алгоритмов, которые лежат в основе современных цифровых платформ. Программа направлена на практическое освоение этих навыков школьниками.

Тренажер включает интерактивные задания, позволяющие закрепить знания через решение задач. Пройти их можно как самостоятельно дома, так и на занятиях в школе.

Цифровой урок «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому» доступен онлайн до 8 марта. Участники, завершившие обучение, получают сертификаты, подтверждающие освоение основ анализа данных и работы с алгоритмами.

Всероссийский проект «Урок цифры» реализует АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.