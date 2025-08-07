Более 11 тыс онлайн-заявок на техосмотр спецтехники подано в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подано порядка 11,4 тыс. заявлений на технический осмотр самоходных машин. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Самоходные машины — тракторы, катки, бульдозеры, автогрейдеры, погрузчики, экскаваторы, комбайны, квадроциклы, снегоходы, вездеходы и прочая техника с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. сантиметров или мощностью электродвигателя более 4 киловатт.

Услуга «Проведение технического осмотра самоходных машин» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности». Воспользоваться ею могут обычные жители, а также представители бизнеса Подмосковья. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму, прикрепить документы, а также оплатить госпошлину и сбор. Размер пошлины и сбора рассчитывается исходя из количества и категории самоходной техники. В рамках одного заявления на услугу можно оформить техосмотр нескольких самоходных машин.

Эксплуатация самоходных машин разрешается только после прохождения техосмотра — проверки их технического состояния.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.