Более 1,1 тыс молодоженов заключили брак в МФЦ Люберец в 2024 году

С начала года более 1,1 тыс. молодоженов Люберец оформили брак в МФЦ. В МФЦ проводится акция: ЗАГС дарит путешествие по России молодоженам — победителям марафона «Выходи за меня», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подробности акции рассказали в Центральном отделении МФЦ г. о. Люберцы. Здесь сотрудники ЗАГС ведут прием и регистрируют браки с подачей заявлений через госуслуги и очно.



«С начала этого года с помощью МФЦ нашего округа поженились свыше 1,1 тысячи пар. Услуга пользуется популярностью благодаря удобству и простоте оформления. При этом, максимально стараются сохранить торжественность момента», — сказал председатель совета депутатов муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Розыгрыш проводится среди тех, кто уже поженился с помощью портала с 13 июля или собирается сделать это до 1 декабря. Помимо главного приза, еженедельно разыгрываются дополнительные подарки. Партнерский приз — свадебное торжество в Москва-Сити. Важное условие — рассказать свою историю любви в публикации «ВКонтакте», это нужно сделать до 13 октября», — пояснил Ружицкий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.