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Более 11 тыс экскурсий провели на ВДНХ за 8 месяцев

С января по август на ВДНХ организовали свыше 11 тыс. различных экскурсий по историческим павильонам, музеям и территории выставки, сообщает пресс-служба ВДНХ.

«Ежедневно на ВДНХ проходит около 50 экскурсий. Профессиональные гиды рассказывают горожанам и туристам об истории создания, главных символах и современном развитии выставки», — сказала заммэра — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По ее словам, в этом году с достопримечательностями ВДНХ уже познакомились свыше 140 тыс. человек.

Самой большой популярностью у москвичей и туристов пользуются ознакомительные прогулки по выставке, экспозиции центра «Космонавтика и авиация», музей славянской письменности «Слово». Еще в топ интерактивный музейный комплекс «Буран».

Серия экскурсий и иных мероприятий проведена и в честь 85-ления выставки. Участники таких прогулок познакомились с ключевыми объектами, увидели архивные фотографии и видеоматериалы.

В сентябре на ВДНХ также проводятся бесплатные тематические прогулки.