Более 1,1 тыс детей из ЖК «Люберцы парк» в сентябре пойдут в новую школу

Школа на 1170 мест, построенная на территории ЖК «Люберцы парк» в одноименном округе, получила заключение о соответствии проектной документации. Соответствующий документ был выдан Главгосстройнадзором Московской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В новом трехэтажном образовательном учреждении площадью свыше 15 тыс. кв. м оборудованы универсальные и специализированные учебные классы, лаборантские, мастерские, столовая на 585 посадочных мест, актовый и спортивный залы. А также медблок, библиотека и кабинеты кружковых занятий.

Уже в сентябре для учеников прозвенит первый звонок.

Новую школу построили в рамках развития территории жилого комплекса «Люберцы парк». Для жителей здесь уже функционирует современная детская поликлиника. Медучреждение принимает 155 маленьких пациентов в смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.