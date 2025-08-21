Более 1,1 млн вызовов в пожарную охрану принято через «112» в Подмосковье

С начала работы Системы-112 Московской области (с 1 июня 2015 года) операторы экстренной службы приняли и обработали свыше 1,1 млн вызовов, связанных с пожарами и возгораниями. Отлаженный алгоритм взаимодействия между операторами и пожарной службой позволяет направлять помощь на место происшествия в кратчайшие сроки. Об этом сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.

Особенность Системы-112 Московской области — высокая оперативность: пока заявитель сообщает оператору о возгорании, пожарные уже выдвигаются на вызов. Это стало возможным благодаря четкой работе всех звеньев — от первого звонка до прибытия экстренных служб на место.

Система-112 в Московской области является крупнейшей в России. Для ее функционирования задействовано более 3,8 тыс. специалистов, работающих в круглосуточном режиме. В едином окне можно вызвать любую экстренную оперативную службу — от скорой помощи до газовой службы.

Современные технологии и профессионализм персонала Системы-112 Подмосковья ежедневно помогают спасать жизни и минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций.

