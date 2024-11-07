Более 11 млн рублей взыщут с нарушителя за незаконную добычу песка в Рузском округе

Мужчина заключил договор с одним из местных предприятий по вертикальной планировке своего участка. В ходе работ подрядчик организовал выемку песчано-гравийной массы на площади более 0,8 гектара и глубиной до 7 метров. Тем самым он нанес ущерб, сумму которого эксперты оценили в 11,8 миллиона рублей. Минэкологии обратилось в суд с исковым заявлением об ее возмещении.

Арбитражный суд Московской области вынес решение взыскать с нарушителя сумму ущерба. Предприниматель несколько раз пытался опротестовать решение, но не добился успеха, по делу открылось исполнительное производство. Тогда нарушитель подал очередную жалобу, утверждая, что большую часть ущерба причинили другие лица, которые незаконно пользовались участком. Однако суд указал на то, что последнее нарушение произошло уже после того, как началась добыча песка контрагентом предпринимателя. Решение о возмещении осталось в силе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.