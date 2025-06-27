Более 1,1 млн льготников Подмосковья получают набор соцуслуг в натуральном виде

Отделение СФР по Москве и Московской области предоставляет федеральным льготникам ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), в состав которой входит набор социальных услуг (НСУ). Он включает в себя обеспечение лекарственными препаратами, санаторно-курортное лечение, проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, а также бесплатный проезд на пригородных поездах. На сегодняшний день свыше 1,1 млн жителей региона сохранили право на получение таких льгот в натуральном виде, сообщает пресс-служба Соцфонда России.

К федеральным льготникам относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, дети и взрослые с любой группой инвалидности, жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, а также пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф и другие категории граждан.

По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме. Исключение составляют граждане, подвергшиеся воздействию радиации и ветераны боевых действий, которым он изначально предоставляется в денежном эквиваленте. В дальнейшем льготник может самостоятельно выбрать, в какой форме он предпочитает получать НСУ. При этом он может заменить способ получения НСУ деньгами как полностью, так и частично.

В этом году стоимость НСУ составляет 1 728,46 рублей. Из них за лекарства, медицинские изделия и питание положено 1 331,30 рублей, за путевки — 205,95 рублей и за проезд —191,21 рубль.

Размер денежного эквивалента не означает, что льготы в натуральном виде оказываются на такую же сумму. Они предоставляются в том объеме, который необходим льготнику.

Менять порядок получения социальных услуг можно ежегодно. Если льготник хочет изменить НСУ на 2026 год, ему необходимо до 1 октября 2025 года подать заявление через портал госуслуг, в клиентской службе отделения СФР по Москве и Московской области или МФЦ. Если форма получения набора соцуслуг устраивает, и получатель не планирует ее менять на следующий год, подавать заявление не нужно.

Если остались вопросы, всегда можно обратиться в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800-10) 0-00-01 (звонок бесплатный), а также получить информацию, подписавшись на наши страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.