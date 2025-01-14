В декабре жители Подмосковья купили свыше 10,5 тыс. тонн специй разных видов, что равняется 339 тоннам в день. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На прилавках торговых предприятий представлен большой ассортимент приправ производителей из разных регионов страны, включая продукцию, выпущенную региональными предприятиями, ведущими из них являются ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», ООО «Русская бакалейная компания», ООО «Спасский и партнеры» и ООО «Дары Земли».

В региональных торговых сетях и розничных магазинах представлен широкий ассортимент специй — черный перец молотый и горошком, сладкая паприка и острый перец чили, куркума, имбирь, чеснок, лавровый перец и другие виды приправ. Они делают блюда ярче и интереснее, обогащая их новыми вкусами и ароматами.

Многие из приправ не только разнообразят беду, но и принесут пользу для здоровья. К примеру, употребление 0,5–2 чайных ложек корицы в день снижает как уровень холестерина, так и уровень сахара в крови. Она замедляет расщепление углеводов в пищеварительной системе и увеличивает чувствительность клеток к инсулину. Корицу добавляют в кофе, какао и чай, она отлично сочетается с яблоками, грушами и тыквой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.