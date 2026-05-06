Более 1000 жителей Пушкинского округа выстроились в Звезду Победы

Патриотическая акция «Звезда Победы» прошла 5 мая сразу на трех площадках Пушкинского округа — в Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске. В мероприятии приняли участие более тысячи человек разных возрастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция ежегодно объединяет жителей округа — от воспитанников детских садов и студентов до представителей старшего поколения. Участники выстраиваются в форме пятиконечной звезды, отдавая дань памяти героям Великой Отечественной войны и вспоминая своих родных, переживших военные годы.

На Первомайской площади в Ивантеевке собрались более 300 человек. Примерно столько же жителей приняли участие в акции на Центральной площади в Красноармейске. Всего в трех городах округа к мероприятию присоединились свыше 1000 человек.

Организаторы отмечают, что подобные события помогают сохранить историческую память и подчеркнуть значимость Победы 9 мая 1945 года. Участники акции выражают благодарность тем, кто ценой жизни и здоровья защитил страну и обеспечил мирное будущее новым поколениям.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.