Более 1000 проектов по НСИ поступило на форум «Сильные идеи для нового времени»

Направление «Национальная социальная инициатива» (НСИ) за первые три недели подачи заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» собрало уже более 1000 идей со всех регионов страны. Эти проекты затрагивают большой спектр — от поддержки семей до помощи при переезде, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив.

Прием полезных и позитивных идей для развития страны происходит на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая. Затем эксперты отберут топ-100 лучших идей и представят руководству страны на финальном мероприятии в Москве, которое состоится в июле. Отбор проходит по двум тематическим блокам.

Первый блок — социальные инициативы

Речь идет о поддержке семей, здравоохранении, социальном предпринимательстве, инклюзивном развитии. Приоритетные направления — внедрение инноваций в сфере образования, медицины и соцподдержки, поддержка многодетных родителей и корпоративные инициативы для сотрудников с детьми. Сюда же входит социальная адаптация участников СВО и людей с ограниченными возможностями.

При этом идеи поступают со всей страны. Москвичи предлагают создать цифровой сервис для раннего выявления деменции. Юрист из Воронежской области предложил поставить на всех улицах России кроссфит-тренажеры, чтобы сделать тренировки доступными для всех.

Замдиректора направления АСИ «Социальные проекты» — директора дивизиона семьи и демографии Григорий Сайфуллин всегда были внимательны друг к другу. Также они не остаются равнодушными к тем, кто нуждается в помощи. Именно поэтому социальная тематика лидирует по количеству идей.

«В разрезе социального блока мы видим разные инициативы: от того, как повысить качество предоставляемых государством услуг с помощью внедрения технологий искусственного интеллекта до точечных решений по выстраиванию системы заботы о людях в особой жизненной ситуации, включая, например, членов семьи участников СВО. Мы делаем акцент на поиск идей, которые отвечают национальным целям развития страны в части народосбережения и поддержке семей с детьми, а его итогом видим начало масштабных добрых историй, которые действительно изменят нашу страну к лучшему», — сказал Сайфуллин.

Второй блок — городское развитие

Это комплексное развитие территорий, направленное на улучшение разных населенных пунктов страны. Речь идет о внедрении новых технологий в жилищном пространстве, развитии транспортной инфраструктуры, развитие гастрономии, возрождении исторических зданий. Общая цель — повышение качества жизни людей.

Например, новгородский проект «Переезжаю» — это единый информационный ресурс с условиями жизни, работы, программами поддержки для выбора нового места жительства. Особое внимание уделяется программе «Соседи» — это сообщество людей, которые готовы помочь новым людям адаптироваться в социальной среде или увидеть собственный город с другой стороны.

Еще одна интересная идея принадлежит команде из Сахалинской области — DocsAi — это система управления базой знаний для организаций любых масштабов, в том числе для частных и государственных компаний.

Заместитель гендиректора — директора дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Захарова отметила, что одна из особенностей проектов городского развития — невозможность предсказать, какие идеи будут наиболее востребованы.

«Одним из прорывных проектов прошлых лет стал „Культурный капитал“ Алексея Шкрапкина, который впоследствии перерос в самостоятельную инициативу в рамках АСИ. Сегодня большинство идей в нашем направлении отбора связано с технологиями создания городов будущего и новых подходах к строительству комфортного и доступного жилья, а это значит, что форум выполняет свою основную задачу — поиск прорывных идей, способных трансформировать среду для жизни коренным образом», — добавила Захарова.

Другие направления

Всего направлений идей форума пять: Национальная социальная инициатива (15 тем), Национальная технологическая инициатива (13 тем), Национальная предпринимательская инициатива (11 тем), Национальная кадровая инициатива (7 тем), Национальная экологическая и климатическая инициатива (11 тем).

По итогам трех недель на платформу поступило уже более 2000 идей. Лидером по количеству предложений оказались Москва (306 идей) и Башкортостан (177 идей). Следом идут Саратовская, Нижегородская, Амурская, Самарская, Московская области, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область.