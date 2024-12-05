Более 100 животных обрели дом благодаря котокафе в Химках

В городском округе Химки расположилось небольшое, но уютное кафе с необычной концепцией. Здесь посетители могут выпить чай или кофе в компании главных сотрудников заведения — кошек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Котокафе открылось в 2018 году, а 4 года назад переехало в Химки из соседнего Куркино. Заведение работает по принципу антикафе. Посетитель платит лишь за проведенное время, в ходе которого может безлимитно пить напитки с символичными угощениями и общаться с животными.

На сегодняшний день здесь проживает более 30 питомцев. Они попадают в кафе разными способами: из семей, которые больше не могут заботиться о животном или из рук заботливых волонтеров.

Перед тем как взаимодействовать с гостями, все «котосотрудники» проходят серьезную медицинскую подготовку. Животное выпускается в зал только после всех необходимых прививок и анализов.

Каждый обитатель котокафе ищет хозяев. Забрать понравившуюся кошку может любой желающий, но только после заполнения специальной анкеты и прохождения собеседования. В среднем, каждый месяц в семью отправляются двое питомцев. За время существования заведения новый дом обрели более 100 животных.

«Если человек не вызвал вопросов и подозрений, то мы отдаем котика бесплатно, с договором, паспортом и небольшими подарочками. В дальнейшем проходит ненавязчивое отслеживание судьбы. Мы можем раз в месяц спросить о том, как идут дела, но чаще всего семья сама присылает нам фото и видео», — рассказала владелица котокафе Маргарита Сальникова.

Психологи отмечают, что посещение подобных заведений может стать не только приятным, но и полезным времяпрепровождением. Общение с животными помогает снизить уровень стресса, справиться с ежедневными переживаниями и тревогами.

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