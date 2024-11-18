Более 100 заявок подали в Подмосковье по возмещению затрат на сельхозтехнику

В конце октября министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявило о начале приема заявок на субсидию по возмещению части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники. На сегодняшний день подано свыше 100 заявок, сообщает пресс-служба ведомства.

Среди победителей отбора будет распределено 328,2 млн рублей, отбор продлится до 25 ноября, победители будут объявлены до 3 декабря.

В ноябре начался отбор проектов по культуртехнической мелиорации для возмещения до 50% затрат, а также на субсидирование молочного животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Прием заявок на данные программы поддержки уже завершен.

В этом году на поддержку аграриям было выделено более 5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов, предусмотрено 30 видов субсидий. Ежегодно получателями субсидий являются около 300 организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств. Актуальную информацию о старте приема заявок на господдержку региональных аграриев можно найти на сайте министерства в разделе «Новости».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.