Более 100 видеокамер Луховиц подключат к системе «Безопасный регион» в 2024 году

В 2024 году на территории городского округа Луховицы появятся еще свыше 100 видеокамер системы «Безопасный регион». Их установят во дворах многоквартирных домов, у контейнерных площадок, на территории парков и скверов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Видео с камер системы «Безопасный регион» используется для предотвращения или расследования правонарушений, преступлений и проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками специальных служб. На 1 января этого года в городском округе Луховицы введены в эксплуатацию и функционируют 751 видеокамера системы «Безопасный регион», — сказала заместитель главы городского округа Луховицы Кира Шолохова.

По ее словам, на территории муниципалитета администрация совместно с отделом МВД России провели модернизацию системы «Безопасный регион». Так, дополнительно установлены 66 видеокамер подъездного видеонаблюдения, 3 видеокамеры вблизи паромных переправ, 8 видеокамер на площадках для сбора твердых коммунальных отходов, столько же на детских игровых площадках, 6 видеокамер у здания физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпиец» имени Юрия Борзаковского и 1 видеокамера на площадке для выгула собак в северной части города Луховицы. Для хранения материалов администрация приобрела и ввела в эксплуатацию дополнительный сервер хранения видеоданных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.