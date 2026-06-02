Более 100 тысяч девятиклассников сдали ОГЭ в Подмосковье

Свыше 100 тысяч выпускников девятых классов Подмосковья 2 июня сдали основной государственный экзамен по математике. Экзамен прошел в 526 пунктах проведения, результаты станут известны не позднее 16 июня, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Основной период ОГЭ стартовал 2 июня и продлится до 6 июля. Первым экзаменом стала математика — обязательный предмет для всех девятиклассников. В этом году итоговую аттестацию проходят более 100 тысяч выпускников региона.

Экзамены организовали на базе 526 школ. В проведении ОГЭ задействовали свыше 34 тысяч специалистов — от руководителей пунктов до технических сотрудников и организаторов. За процедурой следили 1306 общественных наблюдателей.

Работа по математике включала 25 заданий, разделенных на две части. На выполнение отводилось 235 минут. Результаты участники узнают не позднее 16 июня. Для тех, кто не смог прийти в основной день по уважительной причине, предусмотрена резервная дата — 29 июня.

В 2026 году Подмосковье впервые участвует в федеральном эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования. Более 33 тысяч выпускников сдают итоговую аттестацию только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике.

5 июня девятиклассники продолжат сдавать ОГЭ по обществознанию, географии, информатике, физике, химии, истории и биологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе становится больше школьников.

«Мы проделали большую работу по удобству записи детей в школу. Вместе с тем мы видим рост контингента, особенно на прилегающих к Москве территориях», — сказал Воробьев.