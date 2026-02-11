Более 100 тысяч девятиклассников Подмосковья сдали итоговое собеседование по русскому языку

Итоговое собеседование по русскому языку является обязательным этапом допуска к основному государственному экзамену для девятиклассников. В этом году участие приняли более 100 тысяч школьников из Подмосковья.

Экзамен включал четыре задания: чтение текста вслух, пересказ, монолог на одну из предложенных тем и диалог с экзаменатором. На выполнение заданий отводилось 15–16 минут, а для участников с ограниченными возможностями здоровья — до 30 минут. Собеседование позволило оценить речевые навыки, умение анализировать и аргументированно выражать мысли.

Для получения зачета необходимо набрать минимум 10 баллов. Успешное прохождение подтверждает уровень владения русским языком, необходимый для дальнейшего обучения. Результаты станут известны не позднее 20 февраля.

Дополнительные даты проведения собеседования назначены на 11 марта и 20 апреля для тех, кто не смог принять участие по уважительной причине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.