Более 100 собак убьют после ликвидации приюта-«живодерни» под Екатеринбургом

Более 100 собак могут убить в ближайшие дни после того, как в Камышлове в Свердловской области перестанет функционировать приют. Об этом Ura рассказали местные волонтеры-зоозащитники и жители.

Официальный план по тому, куда направлять животных, отсутствует. Находящихся в приюте собак, по имеющимся данным, собираются ликвидировать.

Единственный шанс для питомцев спастись — чтобы их забрали к себе домой люди. При этом большинство животных в тяжелом состоянии, некоторые из них болеют или истощены, поделились волонтеры.

Именно из-за этих факторов местные жители начали называть приют «живодерней». Также они массово жаловались в надзорные органы.

По словам жителей Камышлова, в приюте в настоящий момент содержатся около 100 собак. Большая часть из них — пожилые или имеют хронические недуги.

Согласно информации из статьи, клетки в приюте были переполнены, помещение отапливалось плохо. Ветеринарную помощь питомцам оказывали нерегулярно.

