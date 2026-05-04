Более 100 школьников в Шатуре выстроились в слово «Победа»

Патриотическая акция «Победа» прошла 4 мая на территории лицея Шатуры в Подмосковье. Более ста учеников выстроились в форме слова «Победа» в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция состоялась на школьном дворе корпуса «Перспектива» лицея города Шатуры. Учащиеся с георгиевскими лентами на груди почтили память своих прадедов — участников Великой Отечественной войны. В годы войны из округа на фронт ушли более 30 тыс. человек, которые сражались на разных рубежах и внесли вклад в общую Победу.

Организаторами мероприятия выступили комплексный молодежный центр и лицей города Шатуры.

«Ребята с радостью приняли участие в акции. Этим проектом мы хотели сказать еще раз спасибо нашим героям», — рассказал директор комплексного молодежного центра м. о. Шатура Александр Гуреев.

Проект «Победа» реализуется по всей Московской области. Его инициировало министерство информации и молодежной политики региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.