Более 100 школьников Подмосковья обучаются в агроклассах по нацпроекту

В Подмосковье более 100 школьников проходят обучение в агротехнологических классах, открытых в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Агроклассы были открыты в шести школах Подмосковья в 2025 году для ранней профориентации будущих специалистов агропромышленного комплекса. Ученики изучают направления «Агротехнологии», «Агроинженерия», «Биотехнологии и пищевое производство». Программы обучения формируются с учетом профиля предприятий-инвесторов и ориентированы на практические навыки.

В реализации проекта участвуют агропредприятия и профильные учебные заведения. Для бизнеса предусмотрена государственная поддержка — возмещение до 90% затрат на ремонт и оснащение школ, где создаются агроклассы, пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Агроклассы работают в школах Луховиц, Коломны, Клина и Подольска при поддержке аграрных вузов, колледжей и предприятий АПК. Выпускники могут продолжить обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования региона, включая Российский государственный университет народного хозяйства имени В.И. Вернадского в Балашихе, а также аграрные колледжи и техникумы Коломны, Волоколамска, Луховиц и Дмитрова. Здесь готовят специалистов по агрономии, ветеринарии, зоотехнии, механизации сельского хозяйства и переработке продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.