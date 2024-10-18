Более 100 предпринимателей Подмосковья приняли участие в форуме «Лотошино 2025»

В Подмосковье прошел форум предпринимателей «Лотошино 2025. Импульс для развития удаленных территорий Подмосковья». Мероприятие состоялось по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева и администрации округа. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.

В форуме также приняли участие представители Мособлдумы, прокуратуры Московской области, министерства инвестиций, промышленности и науки, министерства сельского хозяйства и продовольствия, деловых объединений «Опора России», торгово-промышленной палаты Московской области и более 100 предпринимателей из городских округов Лотошино, Волоколамск, Истра, Красногорск, представители бизнеса из Тверской области.

Более 60% гостей форума ведут свой бизнес в Лотошино, 37% являются индивидуальными предпринимателями, 31,5 — руководители крупного и среднего бизнеса, 13% — самозанятые.

Представители профильных ведомств рассказали о ключевых мерах поддержки бизнеса, создании новых возможностей, способствующих экономическому росту и улучшению качества жизни местных жителей.

Помимо финансовой помощи, предприниматели могут рассчитывать и на действенную защиту их прав и законных интересов. О работе бизнес-омбудсмена присутствующим рассказала руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

Она подчеркнула, что главная задача форума — коммуникация бизнеса и власти, призванная помочь предпринимателям развить свое дело, создать больше рабочих мест, тем самым улучшив экономику региона. На территории городских округов Лотошино, Волоколамск и Шаховская работает общественная приемная бизнес-омбудсмена, которую возглавляет Наталья Караськова.

Работа форума велась на двух профильных секциях. На одной из них — заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев рассказал, что ведомством специально разработаны меры поддержки для отдаленных территорий. Среди них — налоговые послабления, субсидии, займы и гранты на специальных условиях. (Полную информацию можно найти на инвестпортале региона).

В ходе работы второй секции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Черепнин довел до участников форума информацию о мерах поддержки сельхозпроизводителям. Среди которых субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, содействие в обеспечении квалифицированными специалистами, гранты «Агротуризм», «Агростартап», «Развитие семейной фермы» и многое другое. (Подробнее ознакомиться с ними можно на сайте Минсельхоза).

Спикеры не только подробно рассказали об основных мерах поддержки, но и выслушали предпринимателей, ответили на все, интересующие их вопросы.

Также участники мероприятия получили возможность лично обсудить свои вопросы с представителями прокуратуры и уполномоченного. В ряде случаев предприниматели получили исчерпывающие разъяснения и рекомендации. Часть обращений была принята в работу для проверки содержащихся доводов и возможном принятии мер реагирования.

«Благодаря вниманию команды Губернатора Московской области Андрея Воробьева отдаленным территориям региона, за последние 3 года в нашем городском округе введено в оборот более 6 тысяч га старопахотных земель, увеличилось количество крупного рогатого скота, а следовательно — молочных надоев, активно развивается сельское хозяйство, производство пищевой продукции. Этот форум очень важен для нас, предприниматели в живом диалоге смогли пообщаться с представителями всех ветвей власти и получить много новой, полезной и практически применимой информации», — отметила глава Лотошино Екатерина Долгасова.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.