Более 100 пар теплых носков и перчаток связали мастерицы Люберец для бойцов СВО

Свыше 100 пар шерстяных носков и перчаток для отправки бойцам на передовую и в госпиталь ЛНР связали рукодельницы клуба «Активное долголетие» городского округа Люберцы, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Накануне председатель Совета депутатов муниципалитета Владимир Ружицкий посетил клуб «Активное долголетие».

«Связано с душой», — говорят рукодельницы клуба «Активное долголетие» в Люберцах. На занятиях по вязанию они изготовили свыше 100 пар шерстяных носков и перчаток для отправки бойцам на передовую и в госпиталь ЛНР. Лето на пороге, но ночами теплые изделия все еще необходимы, и запрос на них есть. Мастерицы использовали в работе пряжу, предоставленную фабрикой «Пехорский текстиль». Шерстяную нить мы передали им в феврале. Три месяца труда, подкрепленного молитвами. В ближайшие дни вместе с очередным гуманитарным грузом отправим вещи по назначению», — отметил Ружицкий.

Он поблагодарил клуб «Активное долголетие» и его участников за помощь и участие.

«Спасибо за поддержку проекта — местным предпринимателям! Мы вместе», — добавил Ружицкий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.