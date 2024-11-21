более 100 пар обручились в колониях Кузбасса в 2024 году

В 2024 году в кузбасских колониях зарегистрировали 103 брака, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГУ ФСИН.

Из них в 97 браков вступали мужчины-заключенные, и лишь в 6 — женщины. В ведомстве отметили, что в прошлые годы количество браков было значительно ниже: обычно в регионе фиксировалось 60-70, максимум 80 союзов в год. Однако в текущем году наблюдается рост числа желающих создать семью.

Также было отмечено, что большинство женихов и невест были знакомы до того, как кто-то из партнеров попал за решетку. За последние годы практически не осталось случаев, когда знакомства завязывались в местах лишения свободы, а романтические отношения были по переписке.

Кроме того, статус женатого мужчины или замужней женщины облегчит заключенным общение с близкими и поможет им адаптироваться к обычной жизни после выхода на свободу.