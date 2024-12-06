Более 100 объектов потребрынка привели к единому стандарту в Подольске в 2024 году

В текущем году на центральных улицах и вылетных магистралях округа Подольск привели к единому стандарту более 100 объектов торговли, общественного питания, услуг, придорожного сервиса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подольске работает межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка. Ее главная задача — привести деятельность объектов в соответствие требованиям законодательства.

На заседаниях комиссии рассмотрели более 50 вопросов с участием структурных подразделений администрации, надзорных и правоохранительных органов. Предпринимателям объясняют требования законодательства, ответственность за их нарушение и порядок получения согласований. Если у объекта нет разрешительной документации, он подлежит демонтажу, либо рассматривается в судебном порядке.

Комиссия рассматривает такие вопросы, как использование земельных участков по назначению, соответствие архитектурному облику и законность размещения вывесок, отсутствие самовольных построек, наличие договоров с ресурсоснабжающими организациями. Также согласование присоединения объектов к автомобильным дорогам, соблюдение налогового, миграционного законодательства, санитарных норм и требований пожарной безопасности.

В 2024 году администрация Подольска заключила соглашения с УМВД России по г. о. Подольск о проведение мероприятий по пресечению незаконной торговли, по которому провели порядка 60 совместных рейдов. Также заключено соглашение с Межрайонной ИФНС № 5 по Московской области об информационном взаимодействии. В 2025 году эту работу планируют продолжить.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.