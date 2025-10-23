Более 100 многодетных семей из Жуковского получили земельные участки в этом году

В Жуковском городском округе идет активная реализация программы по предоставлению земельных участков многодетным семьям в Московской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Андроник Пак рассказал, что 140 жуковских многодетных семей получили земельные участки в 2025 году. Кроме того, 30 семей получили единовременную денежную выплату.

«На 1 октября 2025 года в очереди на получение земельного участка стоит 51 многодетная семья из городского округа», — добавил Андроник Пак.

Напомним, что программа по предоставлению земельных участков многодетным семьям действует в Подмосковье с 2011 года. В Жуковском земли начали выдавать в 2016 году. С начала действия программы в очередь на получение участков поставлено 787 семей из Жуковского, из них получили участки — 642 семьи, а получить выплату предпочли 53 семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.